Ситуація з COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 485 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 пацієнти. Водночас видужали 1429 людей.

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За добу в Україні лабораторії здійснили 48 399 тестувань, зокрема:

  • методом ПЛР – 22 596,
  • методом ІФА – 7 811,
  • експрес-тестами – 17 992.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 304 випадки;
  • Вінницька область – 56 випадків;
  • Волинська область – 33 випадки;
  • Дніпропетровська область – 151 випадок;
  • Донецька область – 87 випадків;
  • Житомирська область – 39 випадків;
  • Закарпатська область – 32 випадки;
  • Запорізька область – 149 випадків;
  • Івано-Франківська область – 58 випадків;
  • Київська область – 69 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 165 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 140 випадків;
  • Полтавська область – 64 випадки;
  • Рівненська область – 104 випадки;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 78 випадків;
  • Харківська область – 163 випадки;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 85 випадків;
  • Черкаська область – 35 випадків;
  • Чернівецька область – 119 випадків;
  • Чернігівська область – 38 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Динаміка вакцинації

Впродовж доби, 6 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 133 922 людини, зокрема, першу дозу отримали 37 380 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 96 542 людини.

Вакцинацію проводили:

  • 882 мобільні бригади,
  • 2 827 пунктів щеплення;
  • 338 центрів вакцинації.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

  • Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1571064.
  • Comirnaty від Pfizer – 1945675.
  • AstraZeneca–511583.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
  • Moderna – 1084037.

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