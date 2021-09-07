В Україні різко зросла захворюваність на коронавірус

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 197 людей, зокрема 197 дітей та 37 медпрацівників. У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла, вчора добовий приріст інфікованих становив 773.

Ситуація з COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 485 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 пацієнти. Водночас видужали 1429 людей.

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За добу в Україні лабораторії здійснили 48 399 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 22 596,

методом ІФА – 7 811,

експрес-тестами – 17 992.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 304 випадки;

Вінницька область – 56 випадків;

Волинська область – 33 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 87 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 32 випадки;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 69 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 140 випадків;

Полтавська область – 64 випадки;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 78 випадків;

Харківська область – 163 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 85 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 119 випадків;

Чернігівська область – 38 випадки.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 300 504 випадки зараження коронавірусом. Станом на 7 вересня одужало – 2 214 606 людей. Жертвами COVID-19 стали 54 054 пацієнти.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації

Впродовж доби, 6 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 133 922 людини, зокрема, першу дозу отримали 37 380 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 96 542 людини.

Вакцинацію проводили:

882 мобільні бригади,

2 827 пунктів щеплення;

338 центрів вакцинації.

Важливо! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 923 423 щеплення.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1571064.

Comirnaty від Pfizer – 1945675.

AstraZeneca–511583.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1084037.

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