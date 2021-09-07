В Україні різко зросла захворюваність на коронавірус
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 197 людей, зокрема 197 дітей та 37 медпрацівників. У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла, вчора добовий приріст інфікованих становив 773.
Ситуація з COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 485 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 пацієнти. Водночас видужали 1429 людей.
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За добу в Україні лабораторії здійснили 48 399 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 22 596,
- методом ІФА – 7 811,
- експрес-тестами – 17 992.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 304 випадки;
- Вінницька область – 56 випадків;
- Волинська область – 33 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 87 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 32 випадки;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 69 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 165 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 140 випадків;
- Полтавська область – 64 випадки;
- Рівненська область – 104 випадки;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 78 випадків;
- Харківська область – 163 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 85 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 119 випадків;
- Чернігівська область – 38 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Динаміка вакцинації
Впродовж доби, 6 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 133 922 людини, зокрема, першу дозу отримали 37 380 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 96 542 людини.
Вакцинацію проводили:
- 882 мобільні бригади,
- 2 827 пунктів щеплення;
- 338 центрів вакцинації.
Важливо! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 9 923 423 щеплення.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1571064.
- Comirnaty від Pfizer – 1945675.
- AstraZeneca–511583.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1084037.
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