Поширення COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 1 609 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 93 людини. Водночас 1 858 людей видужали.

До теми Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

За добу лабораторії здійснили 75431 тестування, зокрема:

  • методом ПЛР – 33 878 осіб,
  • методом ІФА – 8 562 особи,
  • експрес-тестами – 32 991 особа.

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • місто Київ – 441 випадок;
  • Вінницька область – 147 випадків;
  • Волинська область – 102 випадки;
  • Дніпропетровська область – 273 випадки;
  • Донецька область – 260 випадків;
  • Житомирська область – 116 випадків;
  • Закарпатська область – 49 випадків;
  • Запорізька область – 212 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 181 випадок;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 247 випадків;
  • Львівська область – 294 випадки;
  • Миколаївська область – 74 випадки;
  • Одеська область – 361 випадок;
  • Полтавська область – 134 випадки;
  • Рівненська область – 210 випадків;
  • Сумська область – 109 випадків;
  • Тернопільська область – 152 випадки;
  • Харківська область – 343 випадки;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 224 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 33 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби щеплення отримали 141 796 людей, зокрема, першу дозу – 67 614 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 74 182 людини.

Протягом доби працювали:

  • 939 мобільних бригад,
  • 2 929 пунктів щеплення;
  • 326 центрів вакцинації.