В Україні різко зросла захворюваність: 4,5 тисяч інфікованих за добу

Впродовж доби в Україні виявили 4 640 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 531 дитина та 95 медпрацівників. Щеплення проти коронавірусу отримали ще 141 796 людей.

Поширення COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 1 609 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 93 людини. Водночас 1 858 людей видужали.

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За добу лабораторії здійснили 75431 тестування, зокрема:

методом ПЛР – 33 878 осіб,

методом ІФА – 8 562 особи,

експрес-тестами – 32 991 особа.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 325 796 випадки захворювання.

Станом на 15 вересня одужало – 2 225 130 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби, на жаль стали 54 550 громадян.

Кількість хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 441 випадок;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 102 випадки;

Дніпропетровська область – 273 випадки;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 116 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 212 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 181 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 247 випадків;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 74 випадки;

Одеська область – 361 випадок;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 109 випадків;

Тернопільська область – 152 випадки;

Харківська область – 343 випадки;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 224 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 33 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби щеплення отримали 141 796 людей, зокрема, першу дозу – 67 614 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 74 182 людини.

Протягом доби працювали:

939 мобільних бригад,

2 929 пунктів щеплення;

326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей:

з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 987 963 щеплення.