В Україні різко зросла захворюваність: 4,5 тисяч інфікованих за добу
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні виявили 4 640 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 531 дитина та 95 медпрацівників. Щеплення проти коронавірусу отримали ще 141 796 людей.
Поширення COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 1 609 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 93 людини. Водночас 1 858 людей видужали.
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За добу лабораторії здійснили 75431 тестування, зокрема:
- методом ПЛР – 33 878 осіб,
- методом ІФА – 8 562 особи,
- експрес-тестами – 32 991 особа.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 325 796 випадки захворювання.
Станом на 15 вересня одужало – 2 225 130 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби, на жаль стали 54 550 громадян.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- місто Київ – 441 випадок;
- Вінницька область – 147 випадків;
- Волинська область – 102 випадки;
- Дніпропетровська область – 273 випадки;
- Донецька область – 260 випадків;
- Житомирська область – 116 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 212 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 181 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 247 випадків;
- Львівська область – 294 випадки;
- Миколаївська область – 74 випадки;
- Одеська область – 361 випадок;
- Полтавська область – 134 випадки;
- Рівненська область – 210 випадків;
- Сумська область – 109 випадків;
- Тернопільська область – 152 випадки;
- Харківська область – 343 випадки;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 224 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 33 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика COVID-вакцинації в Україні
Впродовж минулої доби щеплення отримали 141 796 людей, зокрема, першу дозу – 67 614 людей, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 74 182 людини.
Протягом доби працювали:
- 939 мобільних бригад,
- 2 929 пунктів щеплення;
- 326 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей:
- з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 987 963 щеплення.