Чергова хвиля COVID-19 в Україні

Україна слідує тенденціям Чехії, Румунії, Болгарії. Водночас у НАН пояснили, що наразі важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення коронавірусу в Україні через те, що початок нової хвилі припав на святкові дні.

Увага Захворіють усі, навіть вакциновані, – головний інфекціоніст США про Омікрон

Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дає змогу зробити висновок, що в Україні розпочинається чергова хвиля захворюваності,

– йдеться в повідомленні

Очікують зростання вищого, ніж будь-коли раніше

Експерти зазначають, що останнім часом кількість позитивних тестів зросла майже на 40% проти мінімуму останніх чисел грудня, крім того, збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів.

На думку науковців, з огляду на дані про заразність штаму Омікрон та епідемічні тенденції низки країн світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

Середня статистика захворюваності

станом на зараз середній показник – до 4540 осіб на день;

летальних випадків – 158 смертей на день;

за прогнозами, надалі нових випадків буде 6202.

Також у НАН нагадали, що вакцини надають високий захист проти госпіталізації, і це не змінюється навіть на тлі поширення штаму Омікрон.

До слова, за прогнозом МОЗ, пік хвилі припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.

Довідка! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 3 716 988 випадків захворювання. Станом на 12 січня видужали 3 530 624 пацієнти. Втім, жертвами коронавірусу стали 97 737 мешканців країни. Впродовж останньої доби в країні підтвердили 7 117 випадків COVID-19.