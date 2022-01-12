В Україні розпочалась нова хвиля коронавірусу, – НАН
Джерело:НАН України
Експерти Національної академії наук України повідомили про початок чергової хвилі коронавірусної хвороби. Кількість позитивних тестів зросла на 40%.
Чергова хвиля COVID-19 в Україні
Україна слідує тенденціям Чехії, Румунії, Болгарії. Водночас у НАН пояснили, що наразі важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення коронавірусу в Україні через те, що початок нової хвилі припав на святкові дні.
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Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дає змогу зробити висновок, що в Україні розпочинається чергова хвиля захворюваності,
– йдеться в повідомленні
Очікують зростання вищого, ніж будь-коли раніше
Експерти зазначають, що останнім часом кількість позитивних тестів зросла майже на 40% проти мінімуму останніх чисел грудня, крім того, збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів.
На думку науковців, з огляду на дані про заразність штаму Омікрон та епідемічні тенденції низки країн світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.
Середня статистика захворюваності
- станом на зараз середній показник – до 4540 осіб на день;
- летальних випадків – 158 смертей на день;
- за прогнозами, надалі нових випадків буде 6202.
Також у НАН нагадали, що вакцини надають високий захист проти госпіталізації, і це не змінюється навіть на тлі поширення штаму Омікрон.
До слова, за прогнозом МОЗ, пік хвилі припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.Довідка! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 3 716 988 випадків захворювання. Станом на 12 січня видужали 3 530 624 пацієнти. Втім, жертвами коронавірусу стали 97 737 мешканців країни. Впродовж останньої доби в країні підтвердили 7 117 випадків COVID-19.