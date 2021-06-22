В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити щеплення

В Україні розпочалася COVID-вакцинація компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих отримати щеплення. Імунізацію проводитимуть препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

За минулу добу в Україні зареєстрували 1 447 заявок на вакцинацію колективів. Загалом через компанії на щеплення записалися 216 893 людини.

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Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру МОЗ –

Колективи повинні призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Людина повинна скласти поіменні списки охочих вакцинуватися, загалом таких людей має бути не менше ніж 50.

Як проходитиме вакцинація

Коли дійде черга до щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній людині та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу повинно забезпечити необхідні умови. Зокрема, приміщення для вакцинації:

Гігієнічно чисте, добре освітлене, відділене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями;

Має вентиляцію;

Має достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб;

Обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

Має столик, що може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

Має доступ до місця для гігієни рук, диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та засіб для обробки стола, де розгортається місце підготовки вакцини;

Має доступ до інтернету (WiFi).

Також повинно бути приміщення для медичного спостереження після щеплень впродовж 30 хвилин, яке може вмістити 5 – 10 людей.

Окрім цього, необхідно підготувати засоби індивідуального захисту – респіратори або медичні маски (всім по одній на кожні 2 години).