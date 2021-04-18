У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація громадян проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів підтвердив те, що вакцина Pfizer доїхала до всіх регіональних складів і вже сьогодні, 18 квітня, стартує вакцинація цим препаратом.

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Видання "Сегодня" опублікувало у телеграм-каналі перші знімки з вакцинації і повідомило, що першими щеплення отримають пацієнти психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області.

Так, 18 квітня на Київщині вакцину Pfizer отримають близько 100 осіб, які проживають в будинку-інтернаті для літніх, а також персонал установи.

Pfizer в Україні: що відомо

Раніше 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз. Цю партію вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Україну безкоштовно в рамках механізму COVAX.

Загалом завдяки цій ініціативі ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин від різних виробників. 117 тисяч доз Pfizer поставили у спеціальних боксах. Їх завантажили у вантажівку американської фірми UPS, яка займається логістикою та експрес-доставками. На відео можна побачити представників ВООЗ, ЮНІСЕФ та головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Вакцину у регіони доставили в спеціальних боксах, які підтримують температуру до мінус 80 градусів протягом 30 діб.