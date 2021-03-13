В Україні розпочнуть перевірку сімейних лікарів: що відомо

Національна служба здоров'я перевірить роботу сімейних лікарів в Україні стосовно якості їхніх послуг.

Очільник НСЗУ Андрій Віленський заявив, що моніторити роботу сімейних лікарів будуть цифровими інструментами (аналіз, статистика і моделі поведінки), а також безпосередньо виїздом на місце.

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Андрій Віленський додав, що вже були перші візити до медзакладів, що стало для них шоком і здивуванням.

Перші організовані візити були подекуди шоком для закладів, вони були здивовані, що все видно. Коли ми приїжджаємо, а безбар’єрного входу для пацієнтів немає. Він має бачити усю інформацію на видному місці, щоб зрозуміти, який графік роботи медзакладу, а цього немає. Меддопомога не надається безперервно, а годину на день, бо лікар так вирішив. І ми не говоримо зараз про медичні речі, поки що – про організаційні,

– пояснив він.

Що буде у випадку порушень

Очільник НСЗУ зазначив, що жорстким інструментом впливу на медзаклади, у разі виявлення порушення, є припинення виплат і розірвання договору. Віленський наголосив, що "період адаптації до нових правил гри для сімейної медицини завершується".

"Тому є інші інструменти, зафіксовані в договорі: план виявлення і усунення недоліків, штрафні санкції, якщо недоліки не усунули. Це кропітка робота, але ми готові. І готові публікувати цю інформацію, щоб люди були в курсі того, що насправді відбувається", – сказав глава НСЗУ