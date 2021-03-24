В Україні розпочався другий етап вакцинації. Це передбачає, що тепер щеплення проти коронавірусу мають отримати українці віком від 80 років, а також сімейні лікарі.

За перший місяць вакцинувалися 137 тисяч українців, а це – п'ята частина з першої партії, яку привезли з Індії. Відтепер імунізуватися можна в стаціонарному пункті.

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Що передбачає другий етап вакцинації

Дозу вакцини пенсіонера, який не прийшов, віддають медику, що стоїть у черзі. На другому етапі вакцинації розпочали вакцинувати сімейних лікарів.

Експерти припустили, що в українців більша довіра до власних лікарів. Це дозволить зменшити підозру до індійського препарату, тому люди охочіше зголошуватимуться на щеплення.

Як проводять вакцинацію

Процедура вакцинації – безболісна. За правилами, 30 хвилин після введення препарату пацієнт повинен перебувати під наглядом лікаря, бо організм може непередбачувано відреагувати на вакцину.

Водночас медики запевнили, що не потрібно панікувати, якщо впродовж трьох днів з'явиться температура або ломота у тілі. Такі симптоми бувають після щепленні й від інших захворювань.

Зберігання препарату

Одна ампула цієї вакцини розрахована на 10 осіб. ЇЇ потрібно використати протягом 6 годин після відкриття. Вакцина зберігається в холодильнику в умовах від 2 до 8 градусів тепла, що є суттєвою перевагою Covishield.

Довідка. Американський препарат Pfizer необхідно зберігати при температурі -60 градусів.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу