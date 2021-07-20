П'ятий етап вакцинації

Головна умова – ви маєте бути старшим 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.

Увага Вакцинація в Україні: понад 2,7 мільйона українців щепились

Зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. А також людям з хронічними хворобами та іншим вразливим групам.

У відомстві також наголосили, що Україна отримує все більше вакцин проти COVID-19 та створює все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації.

Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму Дельта, який вже дістався до України,
– зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Пріоритетні групи

Серед пріоритетних груп залишаються також:

  • медики;
  • освітяни;
  • соціальні працівники;
  • військові, які контактують з великою кількістю людей.

Як записатись на щеплення

  • Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, просто зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу.
  • Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні.
  • Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.

Етапи вакцинаціїЕтапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу