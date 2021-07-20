В Україні розпочинається п'ятий етап вакцинації: до кого дійшла черга

Міністерство охорони здоров'я 21 липня розпочинає п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі.

П'ятий етап вакцинації

Головна умова – ви маєте бути старшим 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.

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Зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. А також людям з хронічними хворобами та іншим вразливим групам.

У відомстві також наголосили, що Україна отримує все більше вакцин проти COVID-19 та створює все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації.

Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму Дельта, який вже дістався до України,

– зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Пріоритетні групи

Серед пріоритетних груп залишаються також:

медики;

освітяни;

соціальні працівники;

військові, які контактують з великою кількістю людей.

Як записатись на щеплення

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, просто зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу.

Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.

За добу 19 липня 2021 року 81 015 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 50 267 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 30 748 людей.Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 4 179 663 щеплень.

Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу