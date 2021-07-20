В Україні розпочинається п'ятий етап вакцинації: до кого дійшла черга
Джерело:МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я 21 липня розпочинає п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати майже всі охочі.
П'ятий етап вакцинації
Головна умова – ви маєте бути старшим 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.
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Зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. А також людям з хронічними хворобами та іншим вразливим групам.
У відомстві також наголосили, що Україна отримує все більше вакцин проти COVID-19 та створює все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації.
Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму Дельта, який вже дістався до України,
– зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.
Пріоритетні групи
Серед пріоритетних груп залишаються також:
- медики;
- освітяни;
- соціальні працівники;
- військові, які контактують з великою кількістю людей.
Як записатись на щеплення
- Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, просто зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу.
- Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні.
- Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.
Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 4 179 663 щеплень.