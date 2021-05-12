Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що розробку двох препаратів оплачує держава. Третю вакцину розробляють не державні інституції, а бізнес з групою науковців.

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Що відомо про 3 вакцини, які розробляє Україна

Першу вакцину розробляє Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. В основі препарату – білок коронавірусу, вирощений на дріжджах. Після того, як білок очистять у біореакторі, його можна довести до лікарської форми. Якщо розробку зареєструють для доклінічних і клінічних досліджень й все пройде вдало, то лише потім його зареєструють, як препарат.

Коли чекати?

Науковці до вересня проводитимуть дослідження в лабораторних умовах. Потім почнеться процес виготовлення лікарської форми й проведення доклінічних досліджень – спершу на тваринах, а потім на людях. Це довготривалий процес. Коли все буде готово й дослідження пройдуть вдало, необхідно пройти оцінку міжнародних експертів.

Другу вакцину розробляють в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. Цей препарат розробляють за схожим принципом, що й перший, але за іншою технологією.

Коли чекати?

Результат теж очікують на осінь. Окрім цього, інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі науковці шукають можливість це реалізувати, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції.

Третю вакцину розробляють Михайло Фаворов і "Діапроф-Мед", які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах. Нині компанія перебуває на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування. Для того, аби отримати допомогу від держави, вони повинні надати дані, що їхнє дослідження з’явиться у міжнародних публікаціях, і що фармзаводи готові виготовляти препарат. Поки що розробники співпрацюють саме з фармацевтичними компаніями, які зможуть масштабувати їхню технологію.

Україна має 2 шляхи виробництва вакцин: перший довгий, а другий залежить не від нас

Віктор Ляшко зауважив, що нині в Україні є 2 шляхи розробки вакцин проти коронавірусу. Перший – розробка власних вакцин, але це дуже довгий процес. Оскільки виробництва в вакцин в Україні вже давно немає і лінії перепрофільовані. А самі клінічні дослідження будуть тривати довго.

Натомість другий шлях – ймовірне скасування патентів на вакцини, які вже використовуються у світі для боротьби з хворобою. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. За словами Ляшка, український фармбізнес говорить про готовність випустити препарат вже через 6 днів з моменту трансферу технології.

МОЗ, своєю чергою, провело перемовини з кількома посольствами й очікує на певні рішення щодо можливості трансферу технологій в Україну.