МОЗ оновило карантинне зонування
До жовтої карантинної зони увійшла Закарпатська область, таким чином у списку 5 областей: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська і Закарпатська область.
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У помаранчевій зоні – лише Полтавська область.
У червоній зоні залишається 19 регіонів:
- м.Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Сумська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення становить по країні 424 на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій по країні становить 49,2 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
В Києві рівень госпіталізацій – 44,2 на 100 тисяч населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у 5 регіонах країни.
В жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.
Зокрема, по країні цей показник становить 40,5% при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 38,3%.
Показники захворюваності на COVID-19 в областях України / Інфографіка МОЗ
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- Від початку пандемії зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на COVID-19.
- Жертвами недуги стали 88 519 мешканці країни.
- За останню добу захворюваність знизилась – інфікувались 4,4 тисячі людей.
Детально COVID-19 в Україні: 4,4 тисячі людей захворіли, 239 померли