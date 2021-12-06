В Україні розширили одну із зон адаптивного карантину

Станом на ранок, 6 грудня в Україні розширили жовту зону адаптивного карантину. Натомість помаранчеву скоротили до однієї.

МОЗ оновило карантинне зонування

До жовтої карантинної зони увійшла Закарпатська область, таким чином у списку 5 областей: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська і Закарпатська область.

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У помаранчевій зоні – лише Полтавська область.

У червоній зоні залишається 19 регіонів:

м.Київ,

Вінницька область,

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Івано-Франківська область,

Київська область,

Луганська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Сумська область,

Херсонська область,

Хмельницька область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

Показники захворюваності

Від сьогодні, 6 грудня,Обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах, зокрема, перебуваючи на вулиці, всі громадяни повинні мати при собі COVID-документи – сертифікат вакцинації, про одужання чи результат ПЛР-тесту.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення становить по країні 424 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень захворюваності – 592 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській – 744 та Миколаївській областях – 648 на 100 тисяч населення.

Показники госпіталізації

Рівень госпіталізацій по країні становить 49,2 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень госпіталізацій – 44,2 на 100 тисяч населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у 5 регіонах країни.

В жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Зокрема, по країні цей показник становить 40,5% при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 38,3%.

Показники захворюваності на COVID-19 в областях України / Інфографіка МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

Від початку пандемії зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами недуги стали 88 519 мешканці країни.

За останню добу захворюваність знизилась – інфікувались 4,4 тисячі людей.

Детально COVID-19 в Україні: 4,4 тисячі людей захворіли, 239 померли