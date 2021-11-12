Зокрема, Черкащина перейшла у червону зону, а Тернопільська – у жовту карантинну зону.
Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750
Так, у червоній зоні вже перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська області.
Наразі у помаранчевій зоні вже 5 регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.
З жовтої зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут залишились Закарпатська та Кіровоградська області.
Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ