В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Показникам зеленої зони не відповідає жодний регіон країни. Сьогодні, 12 листопада збільшилася кількість областей червоної зони та зменшився перелік регіонів жовтої зони.