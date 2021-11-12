Зокрема, Черкащина перейшла у червону зону, а Тернопільська – у жовту карантинну зону.

Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750

Так, у червоній зоні вже перебувають 18 регіонів:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Черкаська області.

Наразі у помаранчевій зоні вже 5 регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.

З жовтої зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут залишились Закарпатська та Кіровоградська області.

Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ