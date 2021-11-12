В Україні розширили червону зону карантину
12 листопада 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Показникам зеленої зони не відповідає жодний регіон країни. Сьогодні, 12 листопада збільшилася кількість областей червоної зони та зменшився перелік регіонів жовтої зони.
Зокрема, Черкащина перейшла у червону зону, а Тернопільська – у жовту карантинну зону.
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Так, у червоній зоні вже перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська області.
Наразі у помаранчевій зоні вже 5 регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.
З жовтої зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут залишились Закарпатська та Кіровоградська області.
Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗЗверніть увагу! В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус понад 24 тисячі людей. До лікарень госпіталізували 4 318 пацієнтів з вираженими симптомами хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей.