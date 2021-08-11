Відповідно до рішення Уряду, до пілотного проєкту долучилися ще 9 медичних закладів з Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська.

До теми У Черкасах вперше пересадили органи одного донора кільком пацієнтам

Загалом трансплантації вже можуть проводити 39 медичних закладів України.

Віктор Ляшко

“Це дає змогу виконувати операції з трансплантації коштом державного бюджету безоплатно для пацієнта”.

Нагадаємо, що у січні 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

Скільки коштує трансплантація в Україні:

Джерело: Олексій Гончаренко

  • Аллотрансплантація нирки від живого донора коштуватиме 323 798 гривень.
  • Алотрансплантація нирки від донора-трупа буде вартувати 397 884 гривень.
  • АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.
  • Трансплантація комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) коштуватиме 609 366 гривень.
  • Пересадка печінки або її частини вартуватиме 855 039 гривень.
  • Пересадка печінки або її частини від донора-трупа коштує 929 125 гривень.
  • Донорська нефректомія з відкритого доступу вартує 33 561 гривню.
  • Донорська резекція печінки обійдеться в 116 130 гривень.
  • Тканинне типування донора або реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) – 18 630 гривень.