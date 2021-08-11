Відповідно до рішення Уряду, до пілотного проєкту долучилися ще 9 медичних закладів з Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська.

До теми У Черкасах вперше пересадили органи одного донора кільком пацієнтам

Загалом трансплантації вже можуть проводити 39 медичних закладів України.

Віктор Ляшко “Це дає змогу виконувати операції з трансплантації коштом державного бюджету безоплатно для пацієнта”.

Нагадаємо, що у січні 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

Скільки коштує трансплантація в Україні:

Джерело: Олексій Гончаренко