В Україні розширили перелік лікарень для трансплантацій
11 серпня 2021 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:фесбук Віктора Ляшка
В Україні з'явилося більше медзакладів, які можуть проводити трансплантації. Так, до пілотного проєкту МОЗ долучилося ще дев'ять лікарень.
Відповідно до рішення Уряду, до пілотного проєкту долучилися ще 9 медичних закладів з Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська.
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Загалом трансплантації вже можуть проводити 39 медичних закладів України.
Віктор Ляшко
“Це дає змогу виконувати операції з трансплантації коштом державного бюджету безоплатно для пацієнта”.
Нагадаємо, що у січні 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.
Скільки коштує трансплантація в Україні:
Джерело: Олексій Гончаренко
- Аллотрансплантація нирки від живого донора коштуватиме 323 798 гривень.
- Алотрансплантація нирки від донора-трупа буде вартувати 397 884 гривень.
- АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.
- Трансплантація комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) коштуватиме 609 366 гривень.
- Пересадка печінки або її частини вартуватиме 855 039 гривень.
- Пересадка печінки або її частини від донора-трупа коштує 929 125 гривень.
- Донорська нефректомія з відкритого доступу вартує 33 561 гривню.
- Донорська резекція печінки обійдеться в 116 130 гривень.
- Тканинне типування донора або реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) – 18 630 гривень.