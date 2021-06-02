Про це розповіла епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. За її словами, вакцинація є необхідною у боротьбі із коронавірусом.

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Виноград про колективний імунітет в Україні

Вона наголосила, що невідомий перебіг захворюваності на нові штами коронавірусу. Тому варто масово робити вакцинацію проти COVID-19.

В Україні сформувався, напевно, достатньо потужній та хороший імунітет. Це той позитив, який дозволяє казати, що у нас не може такого масового і тяжкого ураження населення,

– заявила епідеміологиня.

Виноград зазначила, що імунітет, який виробляється після одужання від коронавірусу, є значно компетентнішим, ніж той, який отримує людина після щеплення. Він спроможний захистити від тяжкого перебігу хвороби, а також, можливо, від повторного зараження.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла про необхідність вакцинації: дивіться відео