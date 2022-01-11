"Дітей треба щеплювати"

Найімовірніше, імунізація дітей почнеться з квітня 2022 року. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Ігор Кузін – головний санлікар "Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на тлі важких соматичних захворювань".

Утім, поки не було рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років. Тобто на рівні Європи таке питання поки не розглядали.

МОЗ же планує розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня.

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Щеплюють Pfizer. Дітям вводять таку ж дозу, як і дорослим – з періодичністю у 21 день.

Довідка. За даними Кузіна, в Україні вже вакцинували приблизно 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Вакцинацію дітей проводять лише за бажанням батьків. Однак головний санлікар наголосив: "Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту".

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