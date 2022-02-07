В Україні скоротять термін ізоляції при COVID-19, – Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому наразі в Україні не скоротили термін ізоляції при коронавірусі та коли переглянуть вимогу.

Досвід інших країн

Відомо, що деякі країни скорочують терміни ізоляції, наприклад, у США, Ізраїлі, Великій Британії він становить 5 днів, в Україні – досі 14. Однак, санлікар Ігор Кузін пояснив, що це пов'язано з критичною потребою в медпрацівниках, якої у нас немає.

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Наприклад, США ввели норму, що медичний працівник, який захворів на коронавірус, має перебувати вдома лише 5 днів, а потім, якщо в нього немає симптомів, може виходити на роботу. Це ризикована тактика, застосовувалась вона як крайній захід,

– розповів Ігор Кузін.

Натомість українцям, за словами Кузіна, треба сформувати культуру адекватного ставлення до інфекційних хвороб.

Оновленні дані ВООЗ

Втім, санлікар зауважив, що є повідомлення ВООЗ про те, що інкубаційний період при Омікроні коротший – складає близько трьох діб, у той час, як при Дельті 4 – 5, а іноді до 7 днів. Тому, у МОЗ переглянуть ці норми в контексті оновленої інформації.

10 – 13 днів ізоляції

"Імовірніше, ми розглядатимемо питання скорочення терміну самоізоляції, але все ж не до 5 днів: умовно це буде 10 діб для безсимптомних випадків і 13 – для інфікованих із симптомами", – пояснив санлікар.

Актуальна захворюваність на COVID-19

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини. До лікарень госпіталізували 2 699 людей. Від ускладнень хвороби померли 115 пацієнтів.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання, на жаль, 101 392 з них – летальні.

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