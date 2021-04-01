В Україні смертність від коронавірусу набагато вища, ніж в США і ЄС, – FT

В Україні надлишкова смертність, яка є найоб'єктивнішим показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Європейському Союзі та США. Зараз вона досягла максимальних показників від початку пандемії.

Надлишкова смертність – важливий показник

Дослідження надлишкової смертності дозволяє відкинути бюрократичні відмінності між країнами, в яких по-різному розраховується смертність від коронавірусу. Наприклад, в деяких країнах випадки смертей від COVID-19 у будинках для літніх людей не потрапляли в загальну статистику.

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Надлишкова смертність – що це? Це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми показниками.

У публікації FT йдеться, що смертність – надійніший показник, ніж дані про виявлені випадки коронавірусу в різних країнах, оскільки вони залежать від кількості проведених тестів і більша кількість виявлених випадків може залежати від кількості тестів.

Надлишкова смертність в Україні

Надлишкова смертність розраховується на 100 тисяч людей. Станом на 30 березня надлишкова смертність в Україні становила 0,65 на 100 тисяч населення. А найвищий її показник від початку пандемії був 29 березня – 0,67 на 100 тисяч населення.

Попередній найвищий пік надлишкової смертності в Україні було зареєстровано 12 – 13 грудня 2020 року. Він становив 0,53 на 100 тисяч населення.

В яких країнах менша надлишкова смертність

Цей показник надлишкової смертності в Україні був вищий від середнього показника в Євросоюзі (0,56 на 100 тисяч населення) і США (0,29 на 100 тисяч населення).

Проте він нижчий, ніж був у ЄС майже в усі дні з середини листопада 2020 року по середину лютого 2021 року (максимальний показник надлишкової смертності в ЄС був з 28 по 30 листопада, він становив 0,8 на 100 тисяч осіб).

Цей показник також нижчий, ніж був у США від початку грудня 2020 року до середини лютого 2021 року. Максимальний показник надлишкової смертності в США був з 12 по 17 січня, він становив 1,04 на 100 тисяч населення.

В яких країнах ще гірше

В цей період найвищий показник надлишкової смертності був в Угорщині, він становив 2,5 на 100 тисяч. Крім того, в низці країн ЄС показник надлишкової смертності був вищий, ніж в Україні. Серед них Італія, Румунія, Естонія, Польща, Чорногорія і Словаччина.