В Україні спалах поліомієліту: як захистити дитину

В Україні почастішали випадки захворювання на поліомієліт. Вперше про інфекцію заговорили в жовтні, коли паралізувало півторарічну дитину з Рівненщині, тоді недугу виявили у семеро дітей з однієї сім'ї. Вчора у МОЗ підтвердили ще один випадок паралічу внаслідок поліомієліту на Закарпатті. Під час епідемічного розслідування виявили два осередки інфекції в області – симптоми мають п'ятеро діток.

Чому небезпечний поліомієліт

Єдиною профілактикою поліомієліту є вакцинація. Однак, далеко не всі діти мають щеплення, переважно батьки відмовляються вакцинувати дітей, або з релігійних переконань, або вважають щеплення непотрібним. Однак, наслідки такої безвідповідальності можуть коштувати дуже дорого – це страшне захворювання може вразити дитину і викликати незворотний параліч.

Увага На Закарпатті від поліомієліту паралізувало дитину: в області два осередки інфекції

Поліомієліт – що це? Це гостре вірусне інфекційне захворювання, що вражає нервову систему у дітей. Передається від хворої дитини до здорової – збудник виділяється через рот або разом з випорожненнями.

Заразитися дитина може повітряно-крапельним шляхом, або при попаданні в рот активного вірусу – через руки чи забруднену їжу. В організмі починається розмножуватися в мигдалинах, кишківнику, лімфатичних вузлах, а потім проникає в кров.

Як розпізнати поліомієліт

. В середньому від зараження до перших симптомів проходить від 3 до 12 днів.

Поліомієліт найбільш небезпечний для дітей до 5 років, хоча це не означає, що його наслідки не можуть зачепити старших дітей і дорослих. Як от випадок на Закарпатті, який підтвердили у МОЗ вчора, коли ознаки паралічу виявили у 12-річної дівчинки.

У частини інфікованих хвороба минає безсимптомно. Приблизно у 25 % випадків інфікування поліо виникають грипоподібні симптоми: лихоманка, втома, нудота, біль у горлі та животі, головний біль.

Проте можуть розвиватися й інші, більш серйозні, симптоми:

відчуття поколювання в ногах;

запалення оболонок спинного або головного мозку (цей симптом має приблизно 1 з 25 людей із поліо);

неможливість рухати частинами тіла (повний або частковий параліч);

слабкість у руках, ногах або одразу в усіх кінцівках (спостерігається приблизно в 1 з 200 людей із поліовірусною інфекцією).

Важливо! Уражені хворобою нерви і м'язи не відновлюються.

Параліч – найважчий симптом, викликаний поліомієлітом. 2 – 10 % людей, які страждають паралічем від поліовірусної інфекції, помирають, через те, що вірус вражає дихальні м'язи.

Крім того, у випадку нескладних симптомів, після одужання може розвиватися постполіомієлітний синдром: м'язові болі, слабкість або параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.

Єдиний спосіб захистити дитину від наслідків поліомієліту – це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує!

Що треба знати про вакцинацію від поліомієліту

Є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліо: інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), яку вводять ін’єкційно, та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) – краплі, які крапають у рот. Обидві захищають від інфікування поліомієлітом, ОПВ забезпечує захист і від безсимптомного носійства.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців, у 6 та 14 років. Перші дві дози – ІПВ, решта – ОПВ. Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Якщо рівень імунізації населення достатній, то вірус не призведе до можливого захворювання. У разі низького рівня охоплення щепленнями може початися циркуляція вакциноспорідненого вірусу поліомієліту. Циркуляцію поліовірусів можна припинити, масово використовуючи ОПВ.

Коли виникають спалахи поліовірусу, можуть впроваджувати додаткові заходи з імунізації – турову вакцинацію, яка передбачає введення додаткових доз вакцини великій кількості дітей упродовж короткого періоду, аби сформувати колективний імунітет.

Рівень вакцинації від поліомієліту в Україні

За даними МОЗ, станом на 1 вересня 2021 року лише 53,0 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. В той час, як необхідний показник для формування колективного імунітету – 95 %.

Які області мають найнижчі рівні охоплення щепленнями:

в Херсонській – 40,7 %,

Івано-Франківській – 42,2 %,

Закарпатській – 43,1 %,

Запорізькій – 46,2 %,

Харківській – 46,5 %,

в Одеській та Київській областях – 47,5 %,

у Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %,

у Рівненській – 48,9 %.

Найвищий рівень охоплення щепленнями – у м. Київ – 73,5 %.