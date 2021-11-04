В Україні спалах поліомієліту: як захистити дитину
Джерело:МОЗ
В Україні почастішали випадки захворювання на поліомієліт. Вперше про інфекцію заговорили в жовтні, коли паралізувало півторарічну дитину з Рівненщині, тоді недугу виявили у семеро дітей з однієї сім'ї. Вчора у МОЗ підтвердили ще один випадок паралічу внаслідок поліомієліту на Закарпатті. Під час епідемічного розслідування виявили два осередки інфекції в області – симптоми мають п'ятеро діток.
Чому небезпечний поліомієліт
Єдиною профілактикою поліомієліту є вакцинація. Однак, далеко не всі діти мають щеплення, переважно батьки відмовляються вакцинувати дітей, або з релігійних переконань, або вважають щеплення непотрібним. Однак, наслідки такої безвідповідальності можуть коштувати дуже дорого – це страшне захворювання може вразити дитину і викликати незворотний параліч.
Увага На Закарпатті від поліомієліту паралізувало дитину: в області два осередки інфекції
Це гостре вірусне інфекційне захворювання, що вражає нервову систему у дітей. Передається від хворої дитини до здорової – збудник виділяється через рот або разом з випорожненнями.
Заразитися дитина може повітряно-крапельним шляхом, або при попаданні в рот активного вірусу – через руки чи забруднену їжу. В організмі починається розмножуватися в мигдалинах, кишківнику, лімфатичних вузлах, а потім проникає в кров.Зверніть увагу! Симптоми можуть з'явитися як через 3 дні, так і через місяць. В середньому від зараження до перших симптомів проходить від 3 до 12 днів.
Як розпізнати поліомієліт
Поліомієліт найбільш небезпечний для дітей до 5 років, хоча це не означає, що його наслідки не можуть зачепити старших дітей і дорослих. Як от випадок на Закарпатті, який підтвердили у МОЗ вчора, коли ознаки паралічу виявили у 12-річної дівчинки.
У частини інфікованих хвороба минає безсимптомно. Приблизно у 25 % випадків інфікування поліо виникають грипоподібні симптоми: лихоманка, втома, нудота, біль у горлі та животі, головний біль.
Проте можуть розвиватися й інші, більш серйозні, симптоми:
- відчуття поколювання в ногах;
- запалення оболонок спинного або головного мозку (цей симптом має приблизно 1 з 25 людей із поліо);
- неможливість рухати частинами тіла (повний або частковий параліч);
- слабкість у руках, ногах або одразу в усіх кінцівках (спостерігається приблизно в 1 з 200 людей із поліовірусною інфекцією).
Важливо! Уражені хворобою нерви і м'язи не відновлюються.
Параліч – найважчий симптом, викликаний поліомієлітом. 2 – 10 % людей, які страждають паралічем від поліовірусної інфекції, помирають, через те, що вірус вражає дихальні м'язи.
Крім того, у випадку нескладних симптомів, після одужання може розвиватися постполіомієлітний синдром: м'язові болі, слабкість або параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.
Єдиний спосіб захистити дитину від наслідків поліомієліту – це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує!
Що треба знати про вакцинацію від поліомієліту
Є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліо: інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), яку вводять ін’єкційно, та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) – краплі, які крапають у рот. Обидві захищають від інфікування поліомієлітом, ОПВ забезпечує захист і від безсимптомного носійства.
Згідно з Календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців, у 6 та 14 років. Перші дві дози – ІПВ, решта – ОПВ. Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.
Якщо рівень імунізації населення достатній, то вірус не призведе до можливого захворювання. У разі низького рівня охоплення щепленнями може початися циркуляція вакциноспорідненого вірусу поліомієліту. Циркуляцію поліовірусів можна припинити, масово використовуючи ОПВ.
Коли виникають спалахи поліовірусу, можуть впроваджувати додаткові заходи з імунізації – турову вакцинацію, яка передбачає введення додаткових доз вакцини великій кількості дітей упродовж короткого періоду, аби сформувати колективний імунітет.
Рівень вакцинації від поліомієліту в Україні
За даними МОЗ, станом на 1 вересня 2021 року лише 53,0 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. В той час, як необхідний показник для формування колективного імунітету – 95 %.
Які області мають найнижчі рівні охоплення щепленнями:
- в Херсонській – 40,7 %,
- Івано-Франківській – 42,2 %,
- Закарпатській – 43,1 %,
- Запорізькій – 46,2 %,
- Харківській – 46,5 %,
- в Одеській та Київській областях – 47,5 %,
- у Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %,
- у Рівненській – 48,9 %.
Найвищий рівень охоплення щепленнями – у м. Київ – 73,5 %.