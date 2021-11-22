Добова статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора проти коронавірусу вакцинували 99 826 людей, зокрема, першу дозу отримали 29 382 людини, другу дозу, а відтак завершили процес імунізації – 70 444 людини.

Актуально За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались

Щеплення проводили

529 мобільні бригади з імунізації,

2 795 пункти щеплення,

470 центри вакцинації населення.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей.

Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Які препарати використовували

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 4 196 054,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,

AstraZeneca – 1 553 656,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 178 011.

Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал