Добова статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора проти коронавірусу вакцинували 99 826 людей, зокрема, першу дозу отримали 29 382 людини, другу дозу, а відтак завершили процес імунізації – 70 444 людини.

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Щеплення проводили

  • 529 мобільні бригади з імунізації,
  • 2 795 пункти щеплення,
  • 470 центри вакцинації населення.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей.

Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.

Які препарати використовували

  • Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
  • Coronavac – 4 196 054,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,
  • AstraZeneca – 1 553 656,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 178 011.

вакцини в україні

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал