Про це доповів прем'єр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Важливо Чи може людина заразитись коронавірусом від вакцини

Очільник уряду зазначив, що минулого тижня на піку захворюваності виявили 27,3 тисячі нових випадків зараження COVID-19 за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається 2 тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб.

Однак, за словами Шмигаля, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тисячі минулого тижня та 34,3 тисячі – тижнем раніше.

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Наразі 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з червоної зони.

У Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню у столичні лікарні.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Денис Шмигаль також нагадав, що сьогодні набула чинності постанова уряду № 1096, згідно з якою мають відстороняти від роботи невакцинованих проти коронавірусу представників деяких професій, зокрема педагогів та держслужбовців. У навчальних закладах нині працюють, зокрема офлайн, 100% вакциновані викладачі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вкотре наголосив на важливості вакцинації, адже серед госпіталізованих з COVID-19 понад 95% не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і, на жаль, серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень.