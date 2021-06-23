Як зауважив Денис Шмигаля, наразі у Міністерстві охорони здоров'я готують нові формати. Це дозволить імунізувати якнайбільшу кількість українців.

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Це допоможе зменшити передачу вірусів всередині колективів

Вакцинація працівників компаній допоможе зменшити передачу вірусу всередині колективів та сприятиме їх безпечній роботі,

– написав глава уряду.

Шмигаль закликав особливо звернути увагу на цю інформацію керівників підприємств. Адже це дозволить убезпечити від коронавірусу всіх своїх працівників.

У МОЗ казали, що деяким колективам доведеться чекати до липня

Зазначимо, раніше гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич розповіла, що більшій частині робочих колективів доведеться таки зачекати з щепленнями до липня 2021 року. Саме тоді заплановані нові поставки препаратів. Наразі вакцин вистачає лише на 50% записаних колективів.

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