Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Загалом прибуло 215 тисяч доз.

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк написала, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

Читайте також 17-19 тисяч виїздів на добу: у МОЗ заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини

Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинацію даним препаратом в областях і регіонах,

– заявила депутат.

До слова, днями головний санітарний лікар України пояснив, хто буде вакцинований в Україні препаратом Coronavac:

Дані взяті з видання Українська правда

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.

Вакцина CoronaVac: коротко

В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.

Зокрема, активно CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Китай визнав низьку ефективність CoronaVac

Джерело: The Associated Press

У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%. Центри із контролю за хворобами Китаю також вперше визнали низьку ефективність вакцини.