В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac
Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Загалом прибуло 215 тисяч доз.
Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк написала, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.
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Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинацію даним препаратом в областях і регіонах,
– заявила депутат.
До слова, днями головний санітарний лікар України пояснив, хто буде вакцинований в Україні препаратом Coronavac:
Дані взяті з видання Українська правда
1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейські.
Вакцина CoronaVac: коротко
- В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.
- У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.
- Зокрема, активно CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.
- Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
Китай визнав низьку ефективність CoronaVac
Джерело: The Associated Press
У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%. Центри із контролю за хворобами Китаю також вперше визнали низьку ефективність вакцини.
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