В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac

Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Загалом прибуло 215 тисяч доз.

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк написала, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

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Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинацію даним препаратом в областях і регіонах,

– заявила депутат.

До слова, днями головний санітарний лікар України пояснив, хто буде вакцинований в Україні препаратом Coronavac:

Дані взяті з видання Українська правда

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.

Вакцина CoronaVac: коротко

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.

Зокрема, активно CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Sinovac в Україні: що відомо

В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців. Вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. Однією з переваг вакцини є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Китай визнав низьку ефективність CoronaVac

Джерело: The Associated Press

Що відомо про ефективність CoronaVac У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%. Раніше, за результатами досліджень вакцини Sinovac в Туреччині, вона показала ефективність у 83,5% випадків. Натомість видання Bloomberg писало, що вакцина стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків. Також видання Global Times заявило, що результати препарату проти коронавірусу компанії Sinovac є досить непоганими і прогнозують, що вона може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%

Центри із контролю за хворобами Китаю також вперше визнали низьку ефективність вакцин Sinovac і Sinopharm. Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Хоч Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцина за межі країни.

Зауважимо, що препарат експортували у 22 країни, зокрема у Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію та Туреччину.

Інші представники влади поки що не відповідають прямо на запитання журналістів та не коментують можливі зміни в планах. Інший представник центру заявив, що розробники працюють над вакцинами на основі мРНК.