В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac

Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Загалом прибуло 215 тисяч доз.
Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк написала, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.
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Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинацію даним препаратом в областях і регіонах,
– заявила депутат.
До слова, днями головний санітарний лікар України пояснив, хто буде вакцинований в Україні препаратом Coronavac:
Дані взяті з видання Українська правда
1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейські.
Джерело: The Associated Press
Центри із контролю за хворобами Китаю також вперше визнали низьку ефективність вакцин Sinovac і Sinopharm. Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Хоч Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцина за межі країни.
Зауважимо, що препарат експортували у 22 країни, зокрема у Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію та Туреччину.
Інші представники влади поки що не відповідають прямо на запитання журналістів та не коментують можливі зміни в планах. Інший представник центру заявив, що розробники працюють над вакцинами на основі мРНК.