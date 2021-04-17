У суботу, 17 квітня, стартувала вакцинація проти коронавірусної хвороби співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ, загалом щеплення планується зробити близько 800 тисяч людей.

Вакцинація проходить за національним планом Першими вакцинують гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівників громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. До теми Pfizer в Україні: що треба знати про вакцину, яку всі так чекали Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС,

– йдеться у повідомленні. Важливо! Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини їхніх співробітників. Загалом з родинами планують охопити близько 800 тисяч людей. Якими препаратами проводять щеплення Вакцинацію проводитимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Арсен Аваков наголосив, що вакцинація є виключно добровільною справою. Вакцинація це "військові навчання": вона готує імунну систему до того, щоб при зустрічі з реальною загрозою організм людини зміг адекватно зреагувати,

– сказав міністр. Зверніть увагу! Україні від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від ковіду отримала 445 861 людина, завершили вакцинацію 5 українців.