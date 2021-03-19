Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до 2 етапу вакцинації. Понад 290 тисяч українців очікують на щеплення проти коронавірусу.

В Україні стартує 2 етап вакцинації

Міністр охорони здоров'я заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, що з наступного тижня вакцинацію розпочнуть у стаціонарах.

До теми Степанов відповів, хто відповідальний за повільні темпи вакцинації

Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів,

– зазначив очільник МОЗ.

290 тисяч українців записались в чергу на вакцинацію

За словами Максима Степанова, громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".

Максим Степанов “Попри інформаційну вакханалію та відверту брехню щодо теми вакцинації у лист очікування через інформаційні ресурси, у тому числі через додаток "Дія", записалися вже понад 290 тисяч людей”.

До слова, записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія". Докладніше про те, як це можна зробити – читайте за посиланням.

Коротко про вакцинацію в Україні

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року препаратом Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

За минулу добу вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч людей.

Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.