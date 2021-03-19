В Україні стартує 2 етап вакцинації: Степанов розповів, що це означає
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до 2 етапу вакцинації. Понад 290 тисяч українців очікують на щеплення проти коронавірусу.
Джерело:24 канал
В Україні стартує 2 етап вакцинації
Міністр охорони здоров'я заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, що з наступного тижня вакцинацію розпочнуть у стаціонарах.
До теми Степанов відповів, хто відповідальний за повільні темпи вакцинації
Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів,
– зазначив очільник МОЗ.
290 тисяч українців записались в чергу на вакцинацію
За словами Максима Степанова, громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".
Максим Степанов
“Попри інформаційну вакханалію та відверту брехню щодо теми вакцинації у лист очікування через інформаційні ресурси, у тому числі через додаток "Дія", записалися вже понад 290 тисяч людей”.
Коротко про вакцинацію в Україні
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року препаратом Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.
- За минулу добу вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч людей.
- Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною