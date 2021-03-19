В Україні стартує 2 етап вакцинації: Степанов розповів, що це означає

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до 2 етапу вакцинації. Понад 290 тисяч українців очікують на щеплення проти коронавірусу.

В Україні стартує 2 етап вакцинації

Міністр охорони здоров'я заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, що з наступного тижня вакцинацію розпочнуть у стаціонарах.

До теми Степанов відповів, хто відповідальний за повільні темпи вакцинації

Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів,

– зазначив очільник МОЗ.

290 тисяч українців записались в чергу на вакцинацію

За словами Максима Степанова, громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".

Максим Степанов “Попри інформаційну вакханалію та відверту брехню щодо теми вакцинації у лист очікування через інформаційні ресурси, у тому числі через додаток "Дія", записалися вже понад 290 тисяч людей”.

Коротко про вакцинацію в Україні

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року препаратом Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

За минулу добу вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч людей.

Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

До слова, записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія". Докладніше про те, як це можна зробити – читайте за посиланням