В Україні розробили тест на поствакцинальний імунітет проти коронавірусу. Від інших ІФА-тестів на антитіла він відрізняється тим, що може обчислювати конкретно нейтралізуючі антитіла, що і є параметром ефективності вакцини.

Визначати якісний і кількісний склад антитіл за допомогою нових тестів будуть у зразках сироватки та плазми крові людини. Це допоможе якомога точніше зробити висновок про ефективність тієї чи іншої вакцини проти коронавірусу.

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Головний технолог компанії і один з розробників "Діапроф-Мед" Андрій Горлов розповів, на якій стадії перебуває валідація розробки.

Ми запропонували свій тест для проведення валідації в зовнішніх лабораторіях, щоб вони змогли неупереджено визначити його діагностичну значимість,

– розповів Горлов.

Вакцинація в Україні: що відомо

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"