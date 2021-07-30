В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих

30 липня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби, 29 липня, в Україні виявили 962 хворих на COVID-19, серед них 51 дитина 49 медпрацівників. Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали впродовж доби щонайменше 504 хворих.

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Кількість проведених тестувань

  • методом ПЛР – 19 397 людей,
  • методом ІФА – 7 997 людей,
  • експрес-тестами – 13 934 людини.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 251 869 випадків інфікування SARS-CoV-2.

З них станом на 30 липня видужали 2 186 353 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 930 людей. 

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ –233 випадки;
  • Вінницька область – 27 випадків;
  • Волинська область – 14 випадків;
  • Дніпропетровська область – 64 випадки;
  • Донецька область – 69 випадків;
  • Житомирська область – 29 випадків;
  • Закарпатська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 44 випадки;
  • Івано-Франківська область – 16 випадків;
  • Київська область – 31 випадок;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 51 випадок;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 83 випадків;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 6 випадків;
  • Сумська область – 27 випадків;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 72 випадки;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 18 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська