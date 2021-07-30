В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 29 липня, в Україні виявили 962 хворих на COVID-19, серед них 51 дитина 49 медпрацівників. Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у столиці.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали впродовж доби щонайменше 504 хворих.
До теми Науковці назвали дату, коли в Україні зросте кількість хворих на коронавірус
Кількість проведених тестувань
- методом ПЛР – 19 397 людей,
- методом ІФА – 7 997 людей,
- експрес-тестами – 13 934 людини.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 251 869 випадків інфікування SARS-CoV-2.
З них станом на 30 липня видужали 2 186 353 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 930 людей.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ –233 випадки;
- Вінницька область – 27 випадків;
- Волинська область – 14 випадків;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 69 випадків;
- Житомирська область – 29 випадків;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 44 випадки;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 51 випадок;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 83 випадків;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 6 випадків;
- Сумська область – 27 випадків;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 72 випадки;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.