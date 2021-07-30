В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих

Впродовж минулої доби, 29 липня, в Україні виявили 962 хворих на COVID-19, серед них 51 дитина 49 медпрацівників. Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали впродовж доби щонайменше 504 хворих.

До теми Науковці назвали дату, коли в Україні зросте кількість хворих на коронавірус

Кількість проведених тестувань

методом ПЛР – 19 397 людей,

методом ІФА – 7 997 людей,

експрес-тестами – 13 934 людини.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 251 869 випадків інфікування SARS-CoV-2.

З них станом на 30 липня видужали 2 186 353 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 930 людей.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ –233 випадки;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 83 випадків;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 72 випадки;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу