Серед них – вакцина проти коронавірусу, створена на основі штучно відтворених фрагментів S-білка коронавірусу. Про це журналістам розповів генеральний менеджер українського підрозділу Sanofi Рамі Мруа.
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За його словами, під час другого етапу клінічних випробувань на дорослих препарат показав ефективність більш ніж на 95%.
Вакцина виявила високий рівень нейтралізувальних антитіл, порівнянних із показником природного зараження вірусом. Після одноразового введення препарату зафіксували високі показники нейтралізувальних антитіл у добровольців, які мали ознаки попередньої інфекції SARS-CoV-2. Це свідчить про високий потенціал для розвитку досліджуваної вакцини як бустерної,
– заявив Рамі Мруа.
Окрім цього, у компанії розробили чотиривалентну вакцину проти грипу. Обидва препарати об'єднує те, що вони є рекомбінантними ад'ювантами.
Ад'ювант – що це?
Як зауважив Рамі Мруа, перевага рекомбінантних вакцин насамперед в тому, що їх можна зберігати в холодильнику за температури від 2 до 8 градусів.
В Україні проводитимуть третю фазу дослідження
В Україні проводитимуть третю фазу дослідження, результати двох попередніх фаз підтвердили безпеку та високу ефективність вакцини-кандидата. Всі учасники отримають 2 ін'єкції з інтервалом 21 день. Після цього за ними спостерігатимуть протягом року,
– повідомив представник компанії.
Як проходитиме випробування
Це буде сліпе повійне дослідження. Піддослідних випадковим чином розділять на 2 групи:
- перша отримає реальну вакцину,
- друга група – плацебо.
Аби отримати максимально правдиві результати, навіть вчені до кінця випробувань не знатимуть, хто в якій групі.
Заявку на проведення тестів подало саме Міністерство охорони здоров'я України. Оскільки наша країна залишається у списку держав зі швидкими темпами поширення коронавірусу та низьким рівнем вакцинації, у компанії прийняли рішення проводити випробування тут.
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Коли вакцина з'явиться на ринку
У Sanofi вважають, що на ринку вакцина з'явиться наприкінці 2021 року або на початку 2022 року. Однак для цього потрібні схвалення від регуляторних органів.