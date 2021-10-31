В Україні тестуватимуть нову вакцину проти коронавірусу: що про неї відомо

МОЗ дозволило проведення клінічних випробувань вакцин від фармкомпанії Sanofi на території України. Мовиться про 2 ад'ювантні вакцини на основі рекомбінантної технології.

Серед них – вакцина проти коронавірусу, створена на основі штучно відтворених фрагментів S-білка коронавірусу. Про це журналістам розповів генеральний менеджер українського підрозділу Sanofi Рамі Мруа.

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За його словами, під час другого етапу клінічних випробувань на дорослих препарат показав ефективність більш ніж на 95%.

Вакцина виявила високий рівень нейтралізувальних антитіл, порівнянних із показником природного зараження вірусом. Після одноразового введення препарату зафіксували високі показники нейтралізувальних антитіл у добровольців, які мали ознаки попередньої інфекції SARS-CoV-2. Це свідчить про високий потенціал для розвитку досліджуваної вакцини як бустерної,

– заявив Рамі Мруа.

Окрім цього, у компанії розробили чотиривалентну вакцину проти грипу. Обидва препарати об'єднує те, що вони є рекомбінантними ад'ювантами.

Ад'ювант – що це? Речовини, які здатні посилювати імунну відповідь організму на антиген, які містяться у вакцині. Їхнє використання дає змогу скоротити кількість основної активної речовини у препараті й тим самим зменшити вплив на імунну систему людини.

Як зауважив Рамі Мруа, перевага рекомбінантних вакцин насамперед в тому, що їх можна зберігати в холодильнику за температури від 2 до 8 градусів.

В Україні проводитимуть третю фазу дослідження

В Україні проводитимуть третю фазу дослідження, результати двох попередніх фаз підтвердили безпеку та високу ефективність вакцини-кандидата. Всі учасники отримають 2 ін'єкції з інтервалом 21 день. Після цього за ними спостерігатимуть протягом року,

– повідомив представник компанії.

Як проходитиме випробування

Це буде сліпе повійне дослідження. Піддослідних випадковим чином розділять на 2 групи:

перша отримає реальну вакцину, друга група – плацебо.

Аби отримати максимально правдиві результати, навіть вчені до кінця випробувань не знатимуть, хто в якій групі.

Заявку на проведення тестів подало саме Міністерство охорони здоров'я України. Оскільки наша країна залишається у списку держав зі швидкими темпами поширення коронавірусу та низьким рівнем вакцинації, у компанії прийняли рішення проводити випробування тут.

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Коли вакцина з'явиться на ринку

У Sanofi вважають, що на ринку вакцина з'явиться наприкінці 2021 року або на початку 2022 року. Однак для цього потрібні схвалення від регуляторних органів.