В Україні циркулює 5 збудників коронавірусу, – Рубан
В столиці фіксують зростання сезонної захворюваності. Відтак, Київ ризикує потрапити до помаранчевої зони карантину.
Джерело:УНН
У столиці фіксують ріст захворюваності на COVID-19
Начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає, що збільшення захворюваності почалося з минулого тижня. Також він зауважив, що наразі в Україні циркулює 5 збудників коронавірусу.
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Олег Рубан
“Ми спостерігаємо поступове збільшення захворюваності, незначне. Максимальне буде на цьому тижні. Можемо говорити, що у нас є ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, а потім уже ми не допустимо, щоб Київ як столиця потрапив до "червоної"”.
Київ ризикує потрапити до помаранчевої зони
За словами Олега Рубана, природне збільшення сезонної захворюваності триватиме впродовж 2-3 тижнів. Проте він наголосив, що столиця навряд чи досягне показників, які приведуть її до "червоної" зони.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коротко про захворюваність на COVID-19 в Україні
- Станом на 22 лютого на коронавірус захворіли 1 307 662 мешканці України.
- 3 206 інфікованих зареєстрували впродовж минулої доби, серед хворих – 216 дітей та 78 медпрацівників.
- У столиці за добу захворіли 169 людей.
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