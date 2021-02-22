В столиці фіксують зростання сезонної захворюваності. Відтак, Київ ризикує потрапити до помаранчевої зони карантину.

У столиці фіксують ріст захворюваності на COVID-19

Начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає, що збільшення захворюваності почалося з минулого тижня. Також він зауважив, що наразі в Україні циркулює 5 збудників коронавірусу.

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Олег Рубан “Ми спостерігаємо поступове збільшення захворюваності, незначне. Максимальне буде на цьому тижні. Можемо говорити, що у нас є ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, а потім уже ми не допустимо, щоб Київ як столиця потрапив до "червоної"”.

Київ ризикує потрапити до помаранчевої зони

За словами Олега Рубана, природне збільшення сезонної захворюваності триватиме впродовж 2-3 тижнів. Проте він наголосив, що столиця навряд чи досягне показників, які приведуть її до "червоної" зони.

Зверніть увагу! З 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину, а відтак до поділу на 4 зони епідемічної небезпеки. Відтепер карантинне зонування діятиме загалом на території України або на рівні областей, за районами поділу на зони не буде. Загалом карантин в Україні продовжили до 30 квітня 2021 року.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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