В Україні циркулює 5 збудників коронавірусу, – Рубан

Джерело:УНН
В столиці фіксують зростання сезонної захворюваності. Відтак, Київ ризикує потрапити до помаранчевої зони карантину.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає, що збільшення захворюваності почалося з минулого тижня. Також він зауважив, що наразі в Україні циркулює 5 збудників коронавірусу.
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За словами Олега Рубана, природне збільшення сезонної захворюваності триватиме впродовж 2-3 тижнів. Проте він наголосив, що столиця навряд чи досягне показників, які приведуть її до "червоної" зони.
Зверніть увагу! З 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину, а відтак до поділу на 4 зони епідемічної небезпеки. Відтепер карантинне зонування діятиме загалом на території України або на рівні областей, за районами поділу на зони не буде.
Загалом карантин в Україні продовжили до 30 квітня 2021 року.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу