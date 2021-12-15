В Україні установили День людей з історією раку

Кабмін погодив указ президента та установив День людей з історією раку. Його відзначатимуть у першу неділю червня.

В указі йдеться, що цей день установлюють для підтримки ініціатив щодо активізації діяльності із запобігання виникненню онкологічних захворювань. Та привернути увагу суспільства до людей, які живуть з цим діагнозом.

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День людей, які живуть з раком / Скріншот

Чому цей день важливий

День людей з історією раку – це день людей, які щойно дізналися про свій діагноз, долають цю хворобу прямо зараз чи вже залишили її у минулому.

Мета цього дня – зробити всіх людей, що борються з онкологічними хворобами, видимими для суспільства та держави, відстояти їхні права та довести тим, хто лише розпочинає шлях лікування, що боротися за життя варто і на цьому шляху завжди є кому тебе підтримати.

Ситуація з раком в Україні

Смерті в Україні від раку посідають друге місце після летальних випадків внаслідок серцево-судинних захворювань. У жовтні Державна служба статистики повідомляла, що вже цього року від раку в Україні померла 49 021 людина.

Щороку в Україні діагностують близько 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, загалом в країні нараховують близько 1,3 мільйона онкопацієнтів.