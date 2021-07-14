Про це заявив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) у Києві Олег Рубан.

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Обов'язкова вакцинація в Україні

Що стосується заохочення – такого бонусу немає. А що стосується обов'язковості – це може бути у разі ухвалення рішення головного державного санітарного лікаря України пана Кузіна,

– сказав Рубан.

За його словами, якщо Кузін винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це. У разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб, якщо є загроза для оточення, і таке рішення ухвалив головний державний санітарний лікар – то це обов'язково для виконання", – наголосив Рубан.

Вакцинація в Україні: коротко

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Зараз в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech .

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу