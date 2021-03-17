В Україні вакциновано проти коронавірусу 9 840 людей: перша людина отримала другу дозу
З початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні 71 923 вже отримали щонайменше одну дозу препарату.
Джерело:24 канал
За минулу добу, 16 березня, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особи.
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Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).
Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за 16 березня:
- Вінницька область – 480 щеплень;
- Волинська область – 130 щеплень;
- Дніпропетровська область – 390 щеплень;
- Донецька область – 640 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 160 щеплень;
- Запорізька область – 250 щеплень;
- Івано-Франківська область – 610 щеплень;
- Київська область – 440 щеплень;
- Кіровоградська область – 240 щеплень;
- Луганська область – 460 щеплень;
- Львівська область – 590 щеплень;
- м. Київ – 840 щеплень;
- Миколаївська область – 270 щеплень;
- Одеська область – 450 щеплень;
- Полтавська область – 470 щеплень;
- Рівненська область – 260 щеплень;
- Сумська область – 340 щеплень;
- Тернопільська область – 600 щеплень;
- Харківська область – 370 щеплень;
- Херсонська область – 700 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область – 190 щеплень;
- Чернігівська область – 340 щеплень;
- Черкаська область – 170 щеплень.
Статистика поширення COVID-19
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 489 023 особи;
- одужало – 1 237 676 осіб;
- летальних випадків – 28 986.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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