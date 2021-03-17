Вакцинація в Україні: одна людина вже отримала другу дозу препарату

З початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні 71 923 вже отримали щонайменше одну дозу препарату.

За минулу добу, 16 березня, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особи.

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Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за 16 березня:

Вінницька область – 480 щеплень;

Волинська область – 130 щеплень;

Дніпропетровська область – 390 щеплень;

Донецька область – 640 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 160 щеплень;

Запорізька область – 250 щеплень;

Івано-Франківська область – 610 щеплень;

Київська область – 440 щеплень;

Кіровоградська область – 240 щеплень;

Луганська область – 460 щеплень;

Львівська область – 590 щеплень;

м. Київ – 840 щеплень;

Миколаївська область – 270 щеплень;

Одеська область – 450 щеплень;

Полтавська область – 470 щеплень;

Рівненська область – 260 щеплень;

Сумська область – 340 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 370 щеплень;

Херсонська область – 700 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 340 щеплень;

Черкаська область – 170 щеплень.

Статистика поширення COVID-19

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 489 023 особи;

одужало – 1 237 676 осіб;

летальних випадків – 28 986.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал