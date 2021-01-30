Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, що китайську вакцину Sinovac проти коронавірусу отримають ті, кому не вистачить препарату від Pfizer. Спершу щеплення будуть робити для медпрацівників.

Джерело: BBC News Україна

Віктор Ляшко розповів, що вакцину компанії Pfizer відразу ж відправлять на мобільні бригади і для вакцинації інших медпрацівників.

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Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 в холодильник, де буде +2. При таких умовах вакцина може зберігатися 5 днів. Через таких температурних умов найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer в мобільних бригадах для лікарів,

– пояснив головний санітарний лікар України.

Для того, щоб вакцинувати лікарів і соцпрацівників, Україні необхідно 300 тисяч доз препарату компанії Pfizer.

"Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", – наголосив Ляшко.

Головний санітарний лікар ствердно відповів на питання, чи тим, кому не вистачить вакцини Pfizer, будуть робити щеплення Sinovac.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: головне

Україна раніше уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech . Йдеться про 1,9 мільйона доз вакцини.

. Йдеться про 1,9 мільйона доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого , може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини. Ляшко вважає, що українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021.

МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу