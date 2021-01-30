В Україні вакцину Pfizer використають для медиків
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, що китайську вакцину Sinovac проти коронавірусу отримають ті, кому не вистачить препарату від Pfizer. Спершу щеплення будуть робити для медпрацівників.
Джерело: BBC News Україна
Віктор Ляшко розповів, що вакцину компанії Pfizer відразу ж відправлять на мобільні бригади і для вакцинації інших медпрацівників.
Читайте також Степанов озвучив головну проблему вакцинації проти COVID-19 в Україні
Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 в холодильник, де буде +2. При таких умовах вакцина може зберігатися 5 днів. Через таких температурних умов найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer в мобільних бригадах для лікарів,
– пояснив головний санітарний лікар України.
Для того, щоб вакцинувати лікарів і соцпрацівників, Україні необхідно 300 тисяч доз препарату компанії Pfizer.
"Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", – наголосив Ляшко.
Головний санітарний лікар ствердно відповів на питання, чи тим, кому не вистачить вакцини Pfizer, будуть робити щеплення Sinovac.
Вакцинація від COVID-19 в Україні: головне
- Україна раніше уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 мільйона доз вакцини.
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.
- Ляшко вважає, що українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021.
- МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною