В Україні вакцину Pfizer використають для медиків

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, що китайську вакцину Sinovac проти коронавірусу отримають ті, кому не вистачить препарату від Pfizer. Спершу щеплення будуть робити для медпрацівників.
Джерело: BBC News Україна
Віктор Ляшко розповів, що вакцину компанії Pfizer відразу ж відправлять на мобільні бригади і для вакцинації інших медпрацівників.
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Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 в холодильник, де буде +2. При таких умовах вакцина може зберігатися 5 днів. Через таких температурних умов найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer в мобільних бригадах для лікарів,
– пояснив головний санітарний лікар України.
Для того, щоб вакцинувати лікарів і соцпрацівників, Україні необхідно 300 тисяч доз препарату компанії Pfizer.
"Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", – наголосив Ляшко.
Головний санітарний лікар ствердно відповів на питання, чи тим, кому не вистачить вакцини Pfizer, будуть робити щеплення Sinovac.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу