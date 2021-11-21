Добова статистика вакцинації

Більшість щеплень зробили вакцинами від Pfizer (71 529) і Sinovac (57 283), також 15 629 щеплень зроблено вакциною від AstraZeneca і ще 7880 – від Moderna.

Актуально В Україні впала захворюваність на COVID-19, госпіталізації все ще на високому рівні

Щеплення проводили

838 мобільні бригади з імунізації,

3 051 пункт щеплення,

472 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей. Із них повністю імунізовані двома дозами – 9 763 865.

Загалом зроблено 22 569 609 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані і не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– підкреслили у МОЗ.

Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал