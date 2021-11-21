Добова статистика вакцинації
Більшість щеплень зробили вакцинами від Pfizer (71 529) і Sinovac (57 283), також 15 629 щеплень зроблено вакциною від AstraZeneca і ще 7880 – від Moderna.
Актуально В Україні впала захворюваність на COVID-19, госпіталізації все ще на високому рівні
Щеплення проводили
- 838 мобільні бригади з імунізації,
- 3 051 пункт щеплення,
- 472 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей. Із них повністю імунізовані двома дозами – 9 763 865.
Загалом зроблено 22 569 609 щеплень.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані і не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– підкреслили у МОЗ.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал