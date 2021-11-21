За добу вакцинували проти COVID-19 понад 152 тисячі людей

В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу 152 321 людину. Зокрема, першу дозу отримали 49 760 людям, повністю імунізовано 102 561 людину.

Добова статистика вакцинації

Більшість щеплень зробили вакцинами від Pfizer (71 529) і Sinovac (57 283), також 15 629 щеплень зроблено вакциною від AstraZeneca і ще 7880 – від Moderna.

Актуально В Україні впала захворюваність на COVID-19, госпіталізації все ще на високому рівні

Щеплення проводили

838 мобільні бригади з імунізації,

3 051 пункт щеплення,

472 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей. Із них повністю імунізовані двома дозами – 9 763 865.

Загалом зроблено 22 569 609 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані і не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– підкреслили у МОЗ.

Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал