В Україні вакцинувалося 38 237 людей проти коронавірусу: статистика за добу

12 березня 2021 , 09:34
Читать новость на русском

Джерело:

Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 11 березня, в Україні отримало першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції 8 859 людей.

Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.

Читайте також В Україні за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. За його словами, вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 11 березня:

  • Вінницька область – 370 щеплень;
  • Волинська область – 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 800 щеплень;
  • Донецька область – 610 щеплень;
  • Житомирська область – 128 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 262 щеплення;
  • Київська область – 950 щеплень;
  • Кіровоградська область – 320 щеплень;
  • Луганська область – 180 щеплень;
  • Львівська область – 320 щеплень;
  • м. Київ – 230 щеплень;
  • Миколаївська область – 250 щеплень;
  • Одеська область – 230 щеплень;
  • Полтавська область – 510 щеплень;
  • Рівненська область – 320 щеплень;
  • Сумська область – 389 щеплень;
  • Тернопільська область – 560 щеплень;
  • Харківська область – 320 щеплень;
  • Херсонська область – 400 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область –260 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.
  • Черкаська область – 330 щеплень.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 438 468 осіб;
  • одужало - 1 214 876 осіб;
  • летальних випадків – 27 915.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал