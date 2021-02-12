В Україні через COVID-19 вдесятеро зросла кількість пацієнтів з депресією, – лікар
Коронавірусна хвороба має постсимптоми, зокрема недуга зачепила й ментальне здоров'я. Так, пацієнти, які перехворіли на COVID-19 можуть страждати на депресію та тривожні розлади.
Джерело:24 канал
Як розпізнати психологічні розлади внаслідок COVID-19, розповів доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан в ефірі програми "Право на владу".
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За словами лікаря, перше на що варто звернути увагу, то це втрата задоволення від життя. Також знаком того, що людина потребує психологічної підтримки, є її непрацездатність.
Також лікар зауважив, що COVID-19 людство переможе, проблемою залишаться стресові розлади, постравматичні стани, алкоголізм, залежність від гаджетів, агресія, яка різко зросла в соціумі.
Коронавірус вражає центральну нервову систему
Джерело: medRxiv
Вчені Оксфордського Університету проаналізували медичні карти 236 379 американців, у яких був підтверджений COVID-19 і виявили, що коронавірус вражає центральну нервову систему, викликає порушення когнітивних функцій і проблеми з психікою.
В групі ризику важких наслідків виявляються навіть ті, хто легко переніс COVID-19.
В основному це були депресія, тривожний розлад, інсульт, внутрішньочерепна кровотеча, симптоми деменції. У 13% перехворілих ці стани діагностуються вперше.
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