До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Натомість видужали – 419 людей. 

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 9 889 осіб,
  • методом ІФА – 1 712 осіб,
  • експрес-тестами – 5 750 осіб.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

  • Київ – 101 випадок;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 7 випадків;
  • Донецька область – 3 випадки;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 5 випадків;
  • Івано-Франківська область – 4 випадки;
  • Київська область – 15 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 2 випадки;
  • Львівська область – 6 випадків;
  • Миколаївська область – 10 випадків;
  • Одеська область – 16 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 2 випадки;
  • Сумська область –10 випадків;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 7 випадків;
  • Херсонська область – 3 випадки;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 5 випадків;
  • Чернівецька область – 2 випадки;
  • Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

 