В Україні вдвічі більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 244 людини, серед інфікованих 5 дітей. Серед медпрацівників не зареєстрували жодного випадку захворювання.

До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Натомість видужали – 419 людей.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 101 випадок;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 15 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 6 випадків;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 16 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область –10 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 7 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

Чернігівська область – 0 випадків.

від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 237 823 випадки захворювання. Станом на 5 липня одужали 2 171 601 людина. Втім, жертвами коронавірусу в країні стали 52 484 людини.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу