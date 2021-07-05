В Україні вдвічі більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли
5 липня 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 244 людини, серед інфікованих 5 дітей. Серед медпрацівників не зареєстрували жодного випадку захворювання.
До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Натомість видужали – 419 людей.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 889 осіб,
- методом ІФА – 1 712 осіб,
- експрес-тестами – 5 750 осіб.
Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник
- Київ – 101 випадок;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 7 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 5 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 15 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 2 випадки;
- Львівська область – 6 випадків;
- Миколаївська область – 10 випадків;
- Одеська область – 16 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область –10 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 7 випадків;
- Херсонська область – 3 випадки;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 2 випадки;
- Чернігівська область – 0 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу